Mit einem Klimaschutz-Sofortprogramm wollen Bündnis 90/Grüne ihren Wahlkampf in Schwung bringen. Was sie wirklich planen, haben Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und Robert Habeck am Dienstag, 3. August, in Brandenburg erklärt. Das enthält der Zehn-Punkte-Plan.