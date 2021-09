Die Corona-Zahlen steigen in Brandenburg gegen den Bundestrend leicht an. In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich 44,2 von 100.000 Menschen im Land, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch hervorgeht. Am Vortag waren es 43,1 gewesen, am Donnerstag vergangener Woche 40,1.