Ab Montag (19.04.2021) gilt in Brandenburg eine verschärfte Corona-Verordnung . Angesichts der weiter steigenden Infektionszahlen hat sich das Kabinett dabei an den geplanten Änderungen des Infektionsschutzgesetzes und derorientiert und diese zum Teil schon vorweg genommen. Demnach gilt aktuell in Brandenburg einezwischen 22 Uhr und 5 Uhr für Landkreise und Kreisfreie Städte, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage lang über 100 liegt. Mit Stand von Montag (19.04.2021) könnte das mit Ausnahme des Kreises Barnim, der als einziger im Moment unter der 100er-Grenze liegt, alle Regionen betreffen.