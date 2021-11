Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiter, die Inzidenzen sind so hoch wie nie

Aus Brandenburg meldet das RKI am Montag, 08.11., 377 neue Infektionen, die Inzidenz liegt bei 232,5

Alle Infos zur Auffrischungsimpfung (Booster) gegen das Coronavirus

Corona-Impfung in Brandenburg: Wo bekomme ich die Booster-Impfung?

Seit dem 1. Oktober übernehmen Arztpraxen und Betriebsärzte die Impfungen gegen Covid-19 vollständig. Zuvor wurden auch in den Impfzentren Vakzine verabreicht. Die Zentren wurden aber zum 30.09.2021 in ganz Brandenburg geschlossen. In Berlin haben aber noch ein paar von ihnen geöffnet.

Dürfen sich Brandenburger in Berlin gegen Corona impfen lassen?

Ja. Auf einem Informationsportal des Landes Berlin steht, dass sich dort alle Impfberechtigte impfen lassen können. „Dies sind Personen, die etwa in Deutschland ihren Wohnsitz, ihren ständigen Aufenthalt haben oder krankenversichert oder beschäftigt sind", heißt es. Hier findet ihr eine Übersicht der Berliner Impfzentren

Angesichts rasant gestiegener Corona-Infektionszahlen haben Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) und die Kassenärztliche Vereinigung an die Bürger appelliert, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Die Lage ist ernst. Wir müssen beim Impfen Tempo machen“, sagte Nonnemacher am Samstag laut Mitteilung. „Wir müssen mehr Menschen aus der immer noch großen Gruppe der Ungeimpften erreichen und den nachlassenden Impfschutz besonders gefährdeter Personengruppen auffrischen.“

Impfnachweis dritte Impfung: Im digitalen Pass

Auffrischungsimpfungen können im digitalen Impfnachweis angezeigt werden. Die Dokumentation der Auffrischungsimpfung läuft genauso ab, wie bei Erst-, Zweit- oder Booster-Impfungen nach einer Genesung. Das heißt, nach Erhalten der Booster-Impfung wird ein QR-Code ausgeteilt, den man in die Corona-Warn-App oder die CovPass-App einscannen kann. In Apotheken kann nachträglich ein digitaler Impfnachweis ausgestellt werden.

Die Auffrischungsimpfungen, die seit September 2021 angeboten werden, stellen eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme dar. Ein bisher erreichter Status eines vollständigen Impfschutzes nach nationalen Regelungen gilt derzeit weiterhin fort. Die Gültigkeitsdauer von europäischen (EU)-Impfzertifikaten bleibt von dem Angebot einer Auffrischungsimpfung unberührt.

Booster gegen Corona: Es ist ausreichend Impfstoff vorhanden

Die so genannten Booster-Impfungen hätten nun in Pflegeheimen und bei älteren Menschen Priorität, betonte Nonnemacher. Aber auch anderen Personen könnten nach ärztlicher Beurteilung Auffrischungsimpfungen angeboten werden, die diese nach Ablauf von sechs Monaten nach Abschluss der ersten Impfserie wünschten.

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, Peter Noack, erklärte, es sei ausreichend Impfstoff vorhanden und die Impfungen würden von den Haus- und vielen Fachärzten im Land angeboten. „Im Sommer haben die Praxen mit 100 000 Impfungen in einer Woche ihre Leistungsfähigkeit bewiesen“, sagte Noack. Dagegen gab es in der vergangenen Woche in Brandenburg nur 26 000 Impfungen, davon 24 000 in Arztpraxen.

Erst 60 Prozent der Bevölkerung in Brandenburg vollständig gegen Covid-19 geimpft

Das Ministerium verwies in der Mitteilung darauf, dass das Robert Koch-Institut (RKI) die Gefährdung der nicht vollständig geimpften Bevölkerung in Deutschland als „sehr hoch“ einschätze. Für vollständig Geimpfte werde die Gefährdung dagegen als moderat eingeschätzt. In Brandenburg sind allerdings erst 60,9 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft - damit liegt die Mark gleichauf mit Thüringen vor Schlusslicht Sachsen (57,0 Prozent) auf dem vorletzten Platz der Bundesländer. Knapp 52 500 Brandenburger haben eine Auffrischungsimpfung - das ist Rang 13 im Ländervergleich.

Angesichts dieser rasant steigenden Corona-Infektionszahlen sprach sich Nonnemacher dafür aus, die kostenfreien Corona-Tests für alle Bürger wieder einzuführen. „Rückblickend muss man sagen, dass es ein Fehler war, die kostenfreien Testangebote für alle abzuschaffen“, sagte die Ministerin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Wir brauchen jetzt deutlich mehr Tests, um die Ausbreitung des Coronavirus bremsen zu können.“ Gerade in sensiblen Bereichen wie in Alten- und Pflegeheimen müsse die Testpflicht ausgeweitet werden, forderte die Grünen-Politikerin.

Gesundheitsminister wollen Booster-Impfung für alle nach sechs Monaten

Impf-Verstärkungen („Booster“) rücken immer stärker zum Abflachen der Welle in den Blick. Und Bund und Länder wollen dazu nach einigen Debatten jetzt ein klares Signal senden: „Boostern nach sechs Monaten sollte die Regel werden, nicht die Ausnahme“, sagte Spahn. Konkret sind es zunächst Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen, Pflegebedürftige und Gesundheitspersonal, die nun Auffrischungen bekommen sollen - sie waren beim Impfstart zu Jahresbeginn auch als erste an der Reihe. Insofern sei das prinzipiell auch kein Gegensatz zur Ständigen Impfkommission (Stiko), machte Spahn deutlich. Das Gremium empfiehlt „Booster“ vorerst enger gefasst etwa ab 70 Jahren.

Nach und nach sollen dann aber auch Millionen weitere Geimpfte Auffrischungen bekommen. Daher seien neben den Praxen auch öffentliche Angebote nötig, betonte Spahn. Die Länder beschlossen, dass dafür insbesondere mobile Impfteams an den Start gehen sollen. Bisher haben gut 2,5 Millionen Geimpfte eine Auffrischung bekommen, mehr als zehn Millionen kämen aktuell aber schon in Frage. Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl, warb in der „Augsburger Allgemeinen“ (Freitag) dafür. „Wenn das Virus auf so jemanden trifft, dann ist für den Erreger Endstation und die Verbreitung wird unterbunden.“