In der Lausitz gibt es kaum noch freie Betten für Notfallpatienten in den Krankenhäusern . Wie dramatisch die Lage ist, verbildlicht Ingolf Zellmann mit einem Beispiel. Demnach musste am Donnerstag, 18. November, ein Notfallpatient aus Senftenberg nach Rüdersdorf gebracht werden. Fahrtzeit: eine...