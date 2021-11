Das neue Infektionsschutzgesetz ist beschlossene Sache. Der Bundesrat hat dem Gesetz zu gestimmt. Die neuen Regelungen beinhalten 3G am Arbeitsplatz sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln. Natürlich müssen diese Regeln auch in den einzelnen Bundesländern kontrolliert werden. Aber wie teuer ist ein Verst0ß gegen die Maskenpflicht oder die Angabe falscher Kontaktdaten oder gefälschten Test- und Impfnachweisen?

Wie hoch sind die Bußgelder in den einzelnen Bundesländern?

Corona-Verstöße in Baden-Württemberg

Kein Tragen einer Maske: 70 Euro

Teilnahme an Veranstaltungen oder Betreten von Einrichtungen ohne einen Impf- oder Genesenen­nachweis vorzulegen: 200 Euro

Verstoß gegen die Pflicht zur Überprüfung eines Test-, Impf- oder Genesenen­nachweises: 650 Euro

Falsche Angaben zu Kontaktdaten: 100 Euro

Corona-Verstöße in Bayern

Verstoß gegen die Maskenpflicht: 250 Euro

Veranstalter und Restaurantbetreiber die ihren Kontrollpflichten nicht nachkommen: 5000 Euro

Kontaktdaten nicht erheben: 1000 Euro

Angabe falscher Kontaktdaten: 250 Euro

Corona-Verstöße in NRW

Verstoß gegen die Maskenpflicht: 150 Euro statt bisher 50 Euro

Angabe falscher Kontaktdaten: 250 Euro

Nutzung eines fremden oder gefälschten Tests: 1000 Euro

Corona-Verstöße in Berlin

Verstoß gegen die Maskenpflicht: 100 bis 500 Euro

Angabe falscher Kontaktdaten: 100 bis 1000 Euro

Nichtnachkommen: 100 bis 10.000 Euro

Wer die Qurantäne nicht einhält: 1000 bis 5000 Euro.

Bußgeldkatalog für Berlin



Corona-Verstöße in Thüringen

Nichteinhalten des Mindestabstands: 100 bis 150 Euro

Keine oder fal­sche Ver­wen­dung der Mund-Nasen-Be­deck­ung: 60 Euro

Ver­stoß gegen Be­suchs­verbot: 150 Euro

Corona-Verstöße in Schleswig-Holstein

Kein oder kein vollständiges Hygienekonzept erstellt: 500 bis 3000 Euro

Vorsätzliche Falsch- oder unvollständige Angabe von Kontaktdaten: 1000 Euro

Nichttragen einer Mund-Nasen-Bedeckung: 150 Euro

Corona-Verstöße in Mecklenburg-Vorpommern

Verstoß gegen Masken­pflicht: 50 Euro bis 150 Euro

Teilnahme an nicht genehmigten Veranstaltungen: 400 Euro

Nicht­ein­halten der Auf­lagen bei fa­mi­liären Zu­sam­men­künf­ten: 150 Euro

Corona-Verstöße in Sachsen

Vorlage einer falschen Test-, Genesenen- oder Impfbescheinigung: 200 Euro

Verstoß gegen Maskenpflicht: 100 Euro

Nichtvorlage oder Nichtführen eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises: 150 Euro

Corona-Verstöße in Hamburg

Mindestabstand nicht einhalten: 150 Euro

Nichterhebung der Kontaktdaten: 150 bis 500 Euro

Verstoß gegen die Maskenpflicht: 150 Euro

Corona-Verstöße im Saarland

Verstoß gegen Maskenpflicht: 50 Euro bis 100 Euro

Nichtvorlage eines Nachweises: 50 Euro bis 100 Euro

Falschangaben: bis 250 Euro

Corona-Verstöße in Sachsen-Anhalt

Verstoß gegen die Maskenpflicht: 50 Euro bis 75 Euro

Durchführung einer unzulässigen Veranstaltung: 1000 Euro

Nichteinhaltung der allgemeinen Hygieneregeln oder Zugangsbeschränkungen: 1000 Euro

Corona-Verstöße in Hessen

Ausstellen unrichtiger Bescheinigungen: 200 Euro bis 500 Euro

Keine Maske tragen: 200 Euro

Besuch während der Quarantäne empfangen: 200 Euro

Corona-Verstöße in Bremen

Trotz angeord­neter Quaran­täne das Haus verlassen: 400 Euro bis 4000 Euro

Be­suchs­verbot in Kran­ken­häu­sern, Pfle­ge­einrich­tungen miss­achtet: 100 Euro bis 750 Euro

Fehlendes Hygienekonzept an Schulen: 1000 Euro bis 5000 Euro

Corona-Verstöße in Niedersachsen

Verstoß gegen die Maskenpflicht: 100 Euro bis 150 Euro

Nichteinhaltung der Abstandsregelungen oder des Abstandsgebotes 100 Euro bis 400 Euro

Nichteinhaltung der Quarantänepflicht: 500 Euro bis 3000 Euro

Corona-Verstöße in Rheinland-Pfalz

Verstoß gegen das Abstandsgebot: 50 Euro

Verstoß gegen die Kontakterfassungspflicht: 1000 Euro

Verstoß gegen die Maskenpflicht: 50 Euro

Corona-Verstöße in Brandenburg