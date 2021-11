Ein junger Mann hat am Mittwochabend (20 Uhr) einen Disconter in der Vetschauer Bahnhofstraße ohne Mund- und Nasenschutz betreten. Nach der freundlichen Aufforderung des Personals, doch bitte eine Maske aufzusetzen, ist er gegenüber den Verkäuferinnen handgreiflich geworden. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig. Als die Angestellten nach Hilfe gerufen hatten, zerschlug der 24-jährige Mann eine Plexiglasscheibe und beleidigte das Personal rassistisch. Daraufhin mischten sich auch die Angehörigen des aggressiven Mannes in die Auseinandersetzung ein, teilt Polizeisprecher Lutz Miersch mit.