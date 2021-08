Brandenburg rangiert im bundesweiten Vergleich der Impfungen gegen Corona im hinteren Bereich. An die vor der Sommerpause angekündigte Aufholjagd ist nicht mehr zu denken. Die Impfbereitschaft geht trotz vielfältiger Angebote kontinuierlich zurück. In der letzten Juliwoche wurden in Brandenburg 66.378 Impfungen gegen das Coronavirus vorgenommen. So wenig wie seit dem März nicht mehr.

2600 Impfdosen wurden entsorgt

Damals waren die Impfstoffe ä...