Die Zahl der Impfungen in Deutschland steigt.

Fast jeder Vierte wurde schon mindestens ein Mal geimpft.

Brandenburg hat für Geimpfte erste Lockerungen ermöglicht.

Was gilt aktuell bei der Corona-Impfung in Brandenburg?

Nach den Beratungen von Bund und Ländern beim Impfgipfel soll nun das Bundeskabinett Regeln zu möglichen Erleichterungen für Corona-Geimpfte auf den Weg bringen. Justiz- und Innenministerium wollen dafür eine Verordnung vorlegen, die Bundestag und Bundesrat billigen müssen. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält mehr Freiheiten für geimpfte Menschen in der Corona-Krise für richtig. Darüber debattiert am Mittwoch (28.04.2021) der Brandenburger Landtag. Woidke hofft für weitere Lockerungen auf ein deutlich höheres Tempo: Sollten die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigten Liefermengen an Corona-Impfstoff tatsächlich eintreffen, gehe er davon aus, „dass es gelingen kann, dass bis Ende Mai etwa ein Drittel aller impfberechtigten Brandenburger mindestens eine Erstimpfung erhalten haben wird", sagte Woidke. Derzeit seien mit den verfügbaren Impfstoffen 80.000 bis 100.000 Impfungen pro Woche möglich. „Wir brauchen hier eine Verdoppelung", betonte der Regierungschef. Dies könne mit der verfügbaren Logistik von Impfzentren, mobilen Teams und Arztpraxen geleistet werden.

Priorisierung der Corona-Impfung in Brandenburg: Wer ist aktuell impfberechtigt?

Nach der Impfung der Priorisierungsgruppen 1 und 2 mit den besonders vulnerablen Gruppen sowie unter anderem Beschäftigten im medizinischen und Pflegebereich hat Brandenburg weitere Personengruppen aus der Priorisierungsstufe 3 für Corona-Schutzimpfungen freigegeben. Folgende Personengruppen sind ab Montag, den 26.04.2021 impfberechtigt:

Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben.

Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus besteht. Das betrifft laut Impfverordnung zum Beispiel Menschen, die an Krebs, Asthma, Diabetes oder starkem Übergewicht leiden.

Personen, die Mitglieder von Verfassungsorganen sind.

Personen die in besonders relevanter Position in den Verfassungsorganen, in den Regierungen und Verwaltungen, bei der Bundeswehr, bei der Polizei, beim Zoll, bei der Feuerwehr und beim Katastrophenschutz einschließlich des Technischen Hilfswerks tätig sind.

Personen, die in weiterführenden Schulen tätig sind.

Personen, die in besonders relevanter Position im Ausland bei den deutschen Auslandsvertretungen, für deutsche politische Stiftungen oder Organisationen und Einrichtungen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland in den Bereichen Krisenprävention, Stabilisierung, Konfliktnachsorge, Entwicklungszusammenarbeit oder auswärtige Kultur- und Bildungspolitik oder als deutsche Staatsangehörige in internationalen Organisationen tätig sind.

Corona-Impfung in Brandenburg: Warum gibt es überhaupt die Priorisierung?

An der amtlich fixierten Reihenfolge gab und gibt es viel Kritik. Doch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verteidigt das Instrument: „Menschenleben retten ist keine Bürokratie.“ Zweck ist, den anfangs knappen Impfstoff für Menschen mit dem höchsten Risiko für schwere und tödliche Corona-Verläufe zu reservieren: Alte, chronisch Kranke und viele Berufsgruppen mit hoher Ansteckungsgefahr, die nicht ins Homeoffice gehen können. Nach den ersten zwei Priorisierungsgruppen soll im Mai zuerst noch die dritte und letzte Gruppe Impfungen angeboten bekommen. Eine vierte Gruppe gibt es nicht - dann kommen alle dran.

Wie komme ich an einen Termin für eine Corona-Impfung in Brandenburg?

Impfberechtigte Personen ab 18 Jahren (ab 16 Jahren für Biontech/Pfizer) buchen ihre Termine für Impfungen in einem Brandenburger Impfzentrum online oder vereinbaren persönlich die Impftermine mit einem impfenden Hausarzt.

Aktuell beteiligten sich landesweit bereits rund 1200 Arztpraxen an den Impfungen. Aufgrund der weiterhin begrenzten Impfstoffkapazitäten erhalten die Praxen vom Bund aber nur begrenzte Impfstoffmengen. In den kommenden Wochen soll sich die Anzahl der Impfdosen, die Arztpraxen bestellen können, jedoch spürbar erhöhen.

Auch für das Impfen in Arztpraxen gilt im Land Brandenburg generell die festgelegte Prioritäten-Reihenfolge. Eine zentrale Einladung für die Patienten gibt es nicht. Die Vergabe der Impftermine obliegt den Praxen.

Zur Vereinbarung eines Impftermins bei einer impfenden Ärztin oder einem impfendem Arzt benötigen Brandenburger keinen Vermittlungscode des Impfterminservices.

Corona-Impfung: Wo sind die Impfzentren in Brandenburg?

Potsdam - Metropolis Halle -

Großbeerenstraße 200

14482 Potsdam

Cottbus - Messe Cottbus -

Vorparkstraße 3

03042 Cottbus

Parkplätze: P1-Messe, Am Eliaspark

Schönefeld - Flughafen Schönefeld -

Terminal 5 / Terminalbereich M – Abflug, P56

12529 Schönefeld

Parkplätze: Bitte nutzen Sie P56 direkt vor dem Impfzentrum. Ihren Parkausweis können Sie am Check Out gegen einen Ausfahrschein eintauschen.

Elsterwerda - Mehrzweckhalle -

Am Elsterschloß 4

04910 Elsterwerda

Vom Parkplatz am Holzhof verkehrt im Pendelverkehr ein Bus-Shuttle im 20 Minuten-Takt direkt zum Impfzentrum in der Elbe-Elster-Halle

Frankfurt (Oder) - Messehalle 1 -

Messering 3

15234 Frankfurt (Oder)

Oranienburg - TURM ErlebnisCity -

André-Pican-Straße 42

16515 Oranienburg

Parkplätze: Bitte benutzen Sie den ausgewiesenen Parkplatz des Impfzentrums (Gästeparkplatz der TURM Erlebniscity, 1h kostenfreies Parken).

Brandenburg an der Havel - Stahlpalast -

Magdeburger Landstraße 226

14770 Brandenburg an der Havel

Eberswalde - Sportzentrum Westend -

Heegermühler Straße 69a

16225 Eberswalde

Der Eingang zum Impfzentrum befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes der Sporthalle.

Prenzlau - Turnhalle Gesamtschule Carl Friedrich Grabow -

Berliner Strasse 29

17291 Prenzlau

Luckenwalde - Fläminghalle - Weinberge 39

14943 Luckenwalde

Kyritz - Sport- und Kulturzentrum -

Perleberger Straße 8

16866 Kyritz

Perleberg - Rolandhalle -

Karl-Liebknecht-Straße 14

19348 Perleberg

Falkensee - Stadthalle -

Scharenbergstraße 15

14612 Falkensee

Corona-Impfung Brandenburg: Darum sind zwei Impftermine nötig

Die aktuell zugelassenen Impfstoffe der Firmen Moderna, BioNTech/Pfizer und AstraZeneca werden in zwei Dosen verimpft, um sicherzugehen, dass eine vollständige Immunität gegen das Virus erreicht wird. Der von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlene Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung variiert dabei wie folgt:

BioNTech-Impfstoff: 3-6 Wochen

Moderna-Impfstoff: 4-6 Wochen

AstraZeneca-Impfstoff: 9-12 Wochen

Das kostet die Corona-Impfung in Brandenburg

Für die Bürgerinnen und Bürger wird die Impfung unabhängig von ihrem Versicherungsstatus kostenlos sein. Die Kosten für den Impfstoff übernimmt der Bund. Die Länder tragen gemeinsam mit der gesetzlichen Krankenversicherung und der privaten Krankenversicherung die Kosten für den Betrieb der Impfzentren.

Testpflicht, Quarantäne, Pflegeheime: Welche Rechte haben Geimpfte in Brandenburg?

In Brandenburg sind in den aktuellen Corona-Regeln bereits vollständig Geimpfte mit negativ getesteten Bürgern gleichgestellt. Das bedeutet, dass Erstere etwa bei Einkäufen oder Friseurbesuchen keinen negativen Test mehr vorlegen müssen. Zur Quarantäne von Kontaktpersonen sagte Woidke am Dienstag (27.04.2021) im Inforadio vom rbb, derzeit führe man noch die Diskussion, „aber ich gehe davon aus, dass wir diese Regelung so umsetzen werden, dass es eine Quarantäne nicht nötig macht, wenn es Menschen sind, die mit in Europa zugelassenem Impfstoff geimpft sind.“ Der Ministerpräsident betonte, es mache keinen Sinn, Dinge einzuschränken, wenn es nicht nötig sei. Er verwies darauf, dass Brandenburg bereits „unterm Radar“ Regelungen beschlossen habe. Etwa für Senioren- und Pflegeheime, „wo die Besucherregeln anders sind, wo die Gruppen wieder zusammenkommen können, wo Gruppenarbeit gemacht werden kann, wo gemeinsam gesungen werden kann und Spiele gespielt werden können.“

Wie soll die Impfkampagne weitergehen?

Bis Anfang Mai wird nach einer Prognose Spahns jeder Vierte geimpft sein, bis Juni dann jeder Dritte. Bereits heute gebe es auch immer weniger ungenutzte Dosen auf Halde, hieß es aus Spahns Ressort. Ab Juni sollen die Betriebsärzte in die Impfkampagne einsteigen. Warum erst so spät? „Das liegt an der Impfstoffmenge“, bekräftigte ein Sprecher Spahns. In Betrieben sollen dann auch verstärkt die erreicht werden, die zwar nicht strikt gegen Impfungen sind, aber selbst eher nicht dafür aktiv werden würden. Bis Ende des Sommers am 21. September sollen alle eine Impfung angeboten bekommen, versicherte Merkel.

Wie weit sind die Impfungen bei den besonders bedrohten Älteren?

Auf diese Gruppe kommt es besonders an - trägt sie doch ein besonders hohes Risiko schwerer Erkrankungen. Bei der Generation 60plus reicht die Quote der Menschen mit mindestens einer Impfung von 43 Prozent in Thüringen bis zu 63 Prozent in Bremen. Den vollen Impfschutz haben in dieser Altersgruppe erst rund 14 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern und 22 Prozent in Bremen.

Bedenken bei einer raschen Impf-Freigabe

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz warnt davor, eine Impf-Freigabe regelrecht anzuheizen. Hausärzte und Impfzentren würden mit Anfragen „bombardiert“, viele forderten eine sofortige Impfung, sagte Vorstand Eugen Brysch. Wegen unzureichender Impfstoffmengen erzeuge das Frust. Und: „Ein Windhunderennen bedeutet, dass sich am Ende immer der Stärkere durchsetzt.“ Der Sozialverband VdK mahnte, viele Ältere und Kranke warteten immer noch auf Termine. Manche könnten sich zudem aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen und für Kinder gebe es noch keinen Impfstoff. Daher müsse weiterhin ein aktueller negativer Test ein Weg bleiben, Friseurtermine oder Großelternbesuche wahrzunehmen.

