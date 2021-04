Corona Impfung Deutschland Zweites Quartal - zweite Chance fürs schnelle Impfen? Berlin Das Vakzin, das vergangene Woche von den Praxen bestellt werden musste, wird spätestens bis Mittwochvormittag vom Großhändler an die Apotheken und von da aus an die Praxen geliefert, wie der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), Christian Wehry, am Dienstag sagte.

Genaue Impf-Praxen noch unklar

Wie viele Praxen in Brandenburg ab dieser Woche gegen das Coronavirus impfen, sei noch unklar, da sie ihre Impfdosen direkt über die Apotheken bestellt hätten, so Wehry. Im Rahmen eines Modellprojekts hatten laut KVBB in der vergangenen Woche bereits 139 Praxen geimpft.