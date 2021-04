Damit sei gewährleistet, dass für jedem in den nächsten vier Wochen ein Selbsttest pro Woche bereit stehe. Die Bereitschaft und das Interesse unter den Bediensteten sei da. Aufgrund der zahlreichen Aufgabenbereiche, darunter Begleitung von Demonstrationen und Versammlungsabsprachen, bestehe für die Polizei ein hohes Ansteckungsrisiko.

Nachdem in der vergangenen Woche zunächst nur 3500 Corona-Tests verteilt werden konnten, wurden an diesem Montag seinen Angaben zufolge weitere 28.000 Tests zu den Polizeidirektionen in die Fläche gebracht. Aktuell seien von rund 7000 Polizisten im Land die Hälfte geimpft.