Am ersten Tag dieser Impfungen seien 8478 Brandenburger in den bislang beteiligten rund 850 Arztpraxen versorgt worden, teilte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, Christian Wehry, am Donnerstag auf Anfrage mit. Gleichzeitig meldete das Innenministerium am Donnerstag mit 18 659 Impfungen innerhalb eines Tages einen Rekordwert seit Beginn der Impfungen Ende Dezember.