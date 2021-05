Was hat das Tragen von Masken in der bisherigen Pandemie gebracht? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Corona-Untersuchungsausschuss des Landtages am Freitag. Es wurde zum Aufeinanderprallen zweier entgegengesetzter wissenschaftlicher Meinungen.

Professorin zweifelt am Sinn von Masken in der Öff...