Brandenburg will den neuen Grenzwert für die Bundes-Notbremse gegen die Corona-Pandemie in den Schulen voraussichtlich vom 3. Mai an umsetzen. „Die Eindämmungsverordnung soll nach unseren jetzigen Plänen am Ende der Woche beschlossen werden“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. „Wir werden natürlich das Bundesgesetz umsetzen.“