Das Impfen in Brandenburg wird ab dieser Woche an Fahrt aufnehmen. Das erklärte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Montag in Potsdam. Jahrgangsweise werden ab Ende der Woche die über 80-Jährigen angeschrieben. Sie erhalten in den Briefen eine Sondernummer, um einen Termin zu vereinbaren.