Die verschärften Corona-Regeln in Brandenburg gelten weiter. Der Gesundheitsausschuss des Landtags gab am Montag in einer Sondersitzung grünes Licht dafür. Die Mehrheit von acht Abgeordneten der Kenia-Koalition stimmte dafür, der neuen Verordnung nicht zu widersprechen. Von der AfD kamen vier Gegenstimmen, während sich die insgesamt drei Vertreter der Linken und von BVB/Freie Wähler enthielten. Im Antrag von SPD, CDU und Grünen heißt es, damit passe die Landesregierung einige Maßnahmen gemäß der aktuellen Corona-Situation an.