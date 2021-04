Der Brandenburger Verfassungsschutz beobachtet die „Querdenker“ bislang nicht. In Brandenburg sei diese Protestbewegung aufgrund noch geringer Relevanz und Strukturen derzeit kein eigenständiger Beobachtungsgegenstand, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Donnerstag auf Anfrage. Das Ministerium teile aber die Einstufung von Teilen der Corona-Protestbewegung als sogenannte Verdachtsfälle durch die Verfassungsschutzbehörden anderer Bundesländer. So können die Verfassungsschützer etwa in Berlin, Baden-Württemberg und Bayern die „Querdenken“-Gruppierungen auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten.