Die brandenburgische CDU findet es an der Zeit, wieder über Öffnungen in der Eindämmungsverordnung zu reden. Fraktionschef Jan Redmann sprach am Sonntag (2. Mai) davon, dass angesichts der sinkenden Infektionszahlen in mehreren brandenburgischen Landkreisen Perspektiven eröffnet werden müssten....