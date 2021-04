In Brandenburg ist der Inzidenzwert der Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner je Woche erstmals seit Mitte März wieder unter den Grenzwert von 100 gefallen. Er liegt laut Gesundheitsministerium aktuell bei 96,7. Am Vortag wurde ein Wert von rund 109 angegeben, am 4. April lag er noch bei 136,...