Dass der Start der Corona-Tests in den drei Zentren an Brandenburgs Grenze zu Polen anfangs chatoisch war, „sich mittlerweile aber eingepegelt hat“, erklärte Brandenburgs Innen-Staatssekretär Uwe Schüler am Mittwoch in einem Landtagsausschuss. Der CDU-Politiker räumte ein, dass zunächst nic...