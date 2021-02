Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz liegt in Potsdam bei 29 und in Frankfurt (Oder) bei 28. Für ganz Brandenburg sind die Werte in den vergangenen zehn Tagen von über 90 auf aktuell 72 gesunken. Angesichts dieser Entwicklung verlangt der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in Brandenburg die so...