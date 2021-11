Die Zahl der amtlichen neuen Corona-Fälle in Brandenburg ist auf den dritthöchsten Wert seit Beginn der Pandemie gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten innerhalb eines Tages 1467 neue Infektionen, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte.

Der Höchstwert war am 7. Januar mit 1575 neuen Fällen erreicht, der zweithöchste Wert am 23. Dezember vergangenen Jahres mit 1562.

Die Sieben-Tage-Inzidenz - der Wert neuer Infektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche - kletterte am Dienstag auf 258,2; das ist noch etwas von der bisherigen Höchstmarke an Heiligabend 2020 mit 310,7 entfernt. Brandenburg liegt mit dem neuen Wert aber deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 232,1.