Von Donnerstag bis Freitag seien 796 Infektionen hinzugekommen, berichtete das Gesundheitsministerium am Freitag in Potsdam.

Der Schwerpunkt bleibt der Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit einem Wert von neuen Infektionen je 100.000 Einwohnern in einer Woche von 381, gefolgt von Cottbus mit fast 220. Der Landkreis Märkisch-Oderland meldete mit 191 die meisten neuen Fällen innerhalb eines Tages.

In Brandenburg waren am Donnerstag laut Bildungsministerium zehn Schulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen, so viele wie am Tag zuvor.