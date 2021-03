Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat den Einsatz der Beraterfirma Kienbaum für die Corona-Impforganisation mit Kosten von fast einer halben Million Euro netto als dringlich verteidigt. Die vorfristig beginnende Impfkampagne und „das sehr dynamische Infektionsgeschehen machten ein schnelles Handeln der Verwaltung zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung erforderlich“, sagte Nonnemacher am Mittwoch im Landtag in Potsdam auf eine Frage des Linke-Abgeordneten Ronny Kretschmer. Die Projektleitung sei zudem an Silvester 2020 ausgefallen und habe die Impfstrategie gefährdet. „Von daher war das eine sehr dringliche Situation, in der unmittelbarer Handlungsbedarf entstand.“