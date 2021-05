Corona in Brandenburg

Nach monatelangem Corona-Lockdown öffnet sich Brandenburg immer mehr. Am Dienstag, 25. Mai, beschloss die Landesregierung weitere Lockerungen. So haben die Grundschulen eine klare und nahe Öffnungsperspektive. Weitere Lockerungen soll es für Tourismus, Kultur und Sport geben. Doch das ist an Voraussetzungen geknüpft.