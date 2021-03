Seit Anfang März wird in Arztpraxen in Brandenburg gegen das Coronavirus geimpft. Mittlerweile beteiligen sich landesweit 87 Hausärzte an dem Modellprojekt der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBB). Wie am Mittwoch bekannt wurde, sind im Rahmen des Projektes allein an einem Tag 3.132 Personen in Br...