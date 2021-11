Angesichts steigender Infektionszahlen hat der Landrat des Kreises Elbe-Elster , Christian Heinrich-Jaschinski, für die Impfung gegen das Coronavirus geworben. In der Brandenburger Region beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) mittlerweile mehr als 1140 - der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich innerhalb von sieben Tagen nachweislich infiziert haben.

Der CDU-Landrat sieht die Entwicklung mit Sorge. „Wir versuchen mit allen Mitteln, aufzuklären", sagte er am Freitagmorgen im rbb-Inforadio. Er warb für das Impfen, weil das den höchsten Schutz bedeute. Aus Angst vor Ansteckung würden auch bei den Teststellen die Schlangen länger.

Wenn es nicht gelinge, „einen Ruck in der Bevölkerung zu erzeugen“, ein Umdenken, dass sich mehr Menschen zum eigenen Schutz und zum Schutz ihrer Mitmenschen impfen ließen und sich vor Kontakten testeten und auch sonst die notwendigen Regeln beachteten, werde auch die Lage in Südbrandenburg immer schwieriger.

„Impfgipfel“ berät über Ausbau der Impfmöglichkeiten in Brandenburg

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat für diesen Freitag, 19. November, zu einem „Impfgipfel" (13.00 Uhr) eingeladen. Dazu werden per Video Vertreter der Landkreise, der kreisfreien Städte, von Krankenhäusern und Ärzten erwartet. Geplant ist, die Zahl der Impfungen wieder - wie schon früher - auf rund 100.000 bei den Ärzten hochzufahren, aber mit Hilfe der Kommunen noch zu steigern.

„Wir sind mit den Kommunen im Gespräch, dass wir zusätzliche Impfangebote organisieren - niederschwellig, ohne Termin", sagte Landrat Heinrich-Jaschinski. Dazu liefen die Vorbereitungen. Es gebe aber eine begrenzte Anzahl an Medizinern. „Wir dürfen nicht vergessen, dass das medizinische und Pflegepersonal seit zwei Jahren im Volllastmodus ist." Wenn man aus einer niedergelassenen Arztpraxis noch Ärzte abziehe, verlagere man nur Kapazitäten.

So viele Menschen sind in Brandenburg geimpft

Das Interesse an Impfungen hat zuletzt wieder deutlich zugenommen. Zugleich steigt die Zahl gemeldeter neuer Corona-Infektionen in Brandenburg stark. Landesweit sind mehr als 1,5 Millionen Menschen vollständig geimpft, das entspricht einem Anteil von 61,5 Prozent. Bundesweit sind es allerdings schon 67,8 Prozent. Eine Auffrischungsimpfung haben bisher 113 677 Menschen erhalten - das ist ein Anteil von 4,5 Prozent an der Bevölkerung, bundesweit sind es bereits 5,7 Prozent mit einer Booster-Impfung.