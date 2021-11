Der Landkeis Elbe-Elster ist damit aktuell einer von 13 Landkreisen in Deutschland, in denen die Corona-Inzidenz die 1000er-Marke überschritten hat. Es ist bislang der einzige Landkreis in Brandenburg mit einer Inzidenz von über 1000. Den höchsten Inzidenzwert gibt es aktuell im sächsischen Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit 169,7 (3352 neue Fälle binnen einer Woche).

Der direkt an Elbe-Elster angrenzende Landkreis Meißen (Gröditz, Riesa, Großenhain, Radebeul) liegt bundesweit auf Platz 4 mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1248,9 bei 3002 neuen Fällen binnen sieben Tagen. Im Landkreis Meißen haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie 25536 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, laut RKI wurden insgesamt 655 Covid-19-Todesfälle registriert.

Die Brandenburger Gesundheitsämter haben innerhalb eines Tages 2725 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Das waren 946 mehr als am Donnerstag vergangener Woche, wie aus Angaben des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Es gab 14 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion.

Unter den Bundesländern mit den verhältnismäßig meisten Infektionen liegt Brandenburg nun an vierter Stelle nach Sachsen, Bayern und Thüringen. In den vergangen sieben Tagen wurden 465,9 Infektionen je 100 000 Einwohner gemeldet. Vor einer Woche waren es noch 285,7.

Was bedeuten diese Zahlen nun für den Süden Brandenburgs, insbesondere Elbe-Elster? Die Kliniken in der Lausitz warnen bereits seit Tagen vor einer Überlastung. (lr-online) Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung sind bereits aus Südbrandenburger Krankenhäusern verlegt worden, teilte das Gesundheitsministerium Brandenburg am Mittwoch mit. Es handele sich insbesondere um Verlegungen von kleineren Krankenhäusern in Kliniken höherer Versorgungsstufen, also solche der Schwerpunktversorgung.