Die Zahl neuer Corona-Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche ist in Brandenburg wieder leicht gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums betrug der Wert am Freitag 113,9 nach 113,4 am Donnerstag. Am Mittwoch hatte er bei 117,9 gelegen. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnet demnach weiter der Landkreis Elbe-Elster mit 192,5. Damit liegt der Kreis an drei aufeinander folgenden Tagen über dem Wert von 165. Für diesen Fall gilt die Bundes-Notbremse. Kitas und Schulen bleiben nach Angaben des Landkreises ab Montag (3. Mai) geschlossen. Ausgenommen sind die Abschlussklassen und Förderschulen. Alle anderen Landkreise und kreisfreien Städte lagen den Angaben nach am Freitag unter diesem Wert.