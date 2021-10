In Brandenburg steigen die Sieben-Tage-Inzidenz und die Zahl der neuen Corona-Fälle weiter. Der neue Inzidenzwert liege bei 63,9, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

Er gibt an, wie viele Neuinfektionen es pro 100.000 Einwohner in einer Woche gab. Am Dienstag wurde er mit 57,8 angegeb...