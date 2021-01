Nach Hinweisen von Nachbarn hat die Polizei in Luckenwalde (Teltow-Fläming) eine illegale Party aufgelöst. Die Beamten hätten in der Nacht zum Sonntag in einem leerstehenden Gebäude neun Personen im Alter zwischen 17 und 25 Jahren angetroffen, berichtete die Polizeidirektion West.

Die Partyteilnehmer hätten keinerlei Hygienevorschriften beachtet. Die Polizeibeamten nahmen die Personalien auf und erteilten Platzverweise. Die Partygäste müssen nun mit Bußgeldern wegen Ordnungswidrigkeiten rechnen.