Prignitz ist in Brandenburg weiter der einzige Landkreis mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von Null bei Corona-Infektionen im Land Brandenburg. Innerhalb einer Woche wurde je 100.000 Einwohner keine neue Ansteckung registriert, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte (Stand: 13. Juni, 00 Uhr. Auf Platz 2 steht der Landkreis Märkisch-Oderland mit 2,6. Die höchsten Werte wurden in der kreisfreien Stadt Cottbus mit 16,1 und im Landkreis Teltow-Fläming mit 14,1 berechnet.

Im Landesdurchschnitt liegt der Wert bei 7,1, am Samstag wurde 6,9 ermittelt, am Freitag 7,8. Die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten liegt bei geschätzt rund 800 Personen.

28 Corona-Neuinfektionen in Brandenburg

Landesweit wurden am Sonntag 28 neue Infektionsfälle ermittelt, am Samstag waren es 40. Am Freitag wurden 23 und am Donnerstag 14 gemeldet. Hintergrund für die erhöhten erfassten Infektionszahlen ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums eine umfassende Datenbereinigung im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Zudem gibt es an den Wochenenden Verzögerungen bei der Übermittlung der Daten an die Gesundheitsämter.

Mehr zu Corona und den Folgen in Brandenburg und Berlin gibt es auf unserer Themenseite.