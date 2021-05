In Brandenburg ist ab diesem Mittwoch (19. Mai) die komplette Priorisierungsgruppe 3 impfberechtigt. Das Impfkabinett hat die vollständige Öffnung bestätigt, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte. Einen Impftermin beschaffen können sich nun damit auch Beschäftigte im Lebensmitteleinzelhandel, in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und in besonders relevanten Positionen in Bereichen der Kritischen Infrastruktur. Auch Wahlhelfer können sich nun impfen lassen. Zur Priorisierungsgruppe 3 zählen in Brandenburg insgesamt rund 500.000 Menschen.