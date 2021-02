Die Brandenburger Städte und Gemeinden dringen auf einen Stufenplan für den weiteren Umgang mit den Corona-Regeln - ähnlich wie in anderen Bundesländern. „Die Bevölkerung erwartet jetzt auch so eine gewisse Orientierung“, sagte der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Jens Graf, am Montag. Er nannte den Plan von Schleswig-Holstein als Beispiel, der bei einer Konferenz in der vergangenen Woche von den Städten und Gemeinden, aber auch von den Landkreisen, grundsätzlich begrüßt worden sei. Graf betonte aber: „Wir würden das jetzt nicht als Lockerungsplan bezeichnen.“ Je nach Entwicklung der Infektionszahlen könne es auch Verschärfungen geben.