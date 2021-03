Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Brandenburg nach oben geschnellt. Innerhalb eines Tages seien 514 neue Fälle registriert worden, meldete das Gesundheitsministerium am Mittwoch. Am Vortag waren es 128 und vor einer Woche 305 Neuinfektionen. Inzwischen liegen vier Landkreise und die Stadt Cottbus über der kritischen Marke von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche. Ab diesem Wert sollen in den Regionen Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Landesweit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich von 79,9 am Vortag auf 89,0. Es gab 20 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

Fast 250.000 Brandenburger gegen Corona geimpft

Die höchste Inzidenz wird im Landkreis Elbe-Elster mit 198,4 verzeichnet. Ab einem Wert über 200 an drei aufeinanderfolgenden Tagen müssen in den Landkreisen die jüngsten Lockerungen zurückgenommen werden. Das betrifft unter anderem die Öffnungen von Einzelhandel und Museen unter Auflagen sowie den Wechselunterricht zwischen der Schule und zu Hause in den weiterführenden Schulen.

Die Zahl der aktuell Erkrankten stieg um 189 auf 3926. Davon werden 331 Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, darunter 87 auf Intensivstationen. Bislang wurden knapp 243.500 Brandenburger gegen das Coronavirus geimpft, davon gut 82.000 bereits zwei Mal.

