Corona in Deutschland Entscheidung beim Corona-Gipfel - Lockdown wird bis zum 7. März verlängert Berlin Die Grundschulen in Brandenburg können nach Angaben von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) voraussichtlich am 22. Februar wieder mit Wechselunterricht in der Corona-Krise öffnen. Das kündigte der Regierungschef am Mittwoch nach Gesprächen von Bund und Ländern an. Der Kabinettsbeschluss dazu sei für diesen Freitag vorgesehen. Der Lockdown solle im Grundsatz bis 7. März verlängert werden, Friseurläden sollten aber bereits ab 1. März wieder öffnen können. Insbesondere ältere Menschen seien darauf angewiesen, diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen.

„Zum Beispiel werden die Grundschulen schon in den Ländern an unterschiedlichen Daten, aber bei den meisten - wahrscheinlich auch bei uns in Brandenburg - am 22. Februar ihre Pforten wieder öffnen im Wechselunterricht für die Schülerinnen und Schüler“, sagte Woidke im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).

Lockerungen ab Inzidenz von unter 35

Vorgesehen sei, für Lockerungen den Wert von unter 35 neuen Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche anzupeilen. „Das können wir vielleicht in drei, vier Wochen erreichen in Brandenburg, um dann auch über weitere Öffnungsschritte zu reden, beispielsweise hier den Einzelhandel.“ Die Zahl der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche lag am Mittwoch im Land bei rund 80. Der Regierungschef gab keine Entwarnung: „Wir sind noch nicht durch.“ Woidke sprach von einem großen dunklen Schatten wegen der Coronavirus-Varianten.

Seit dem 16. Dezember gilt in Brandenburg ein harter Lockdown. Damals wurden Ausgangsbeschränkungen verhängt. Die Läden sind geschlossen, außer den Geschäften für Dinge des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Bäckereien, Apotheken und Drogerien, aber auch Buchhandlungen. Auch Friseurläden haben zu. Alkoholtrinken ist in der Öffentlichkeit verboten.

Einschränkungen des Bewegungsradius

Ab 9. Januar schränkte Brandenburg den Bewegungsradius in extremen Corona-Hotspots mit mehr als 200 neuen Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche ein - dort sind touristische Reisen und Sport außerhalb eines Radius von 15 Kilometern um die Kommune verboten. Die nächtliche Ausgangsbeschränkung wurde dagegen aufgehoben.

Die Kultusminister der Länder hatten sich am Montag bei weiter sinkenden Corona-Zahlen dafür ausgesprochen, dass die Schulen in Deutschland ab der kommenden Woche schrittweise wieder aufmachen sollen. Präsidentin der Kultusministerkonferenz ist derzeit Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD).

