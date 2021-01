Der Regierungschef zeigte sich verärgert über das Impftempo. „Momentan haben wir in Brandenburg Impfstoff für circa 30 Prozent der über 70-Jährigen“, sagte Woidke. „Das heißt, dass es viel zu langsam vorangeht und das heißt auch, dass sich im Moment jede Diskussion über Lockerungen ausschließt, wenn es nicht gelingt, diese Gruppe zu schützen.“ Verschärfend kämen die Mutationen des Coronavirus hinzu. In Brandenburg war am Donnerstag erstmals die zuerst in Großbritannien entdeckte Variante festgestellt worden.