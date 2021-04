Nach einem Wert von 142,6 am Mittwoch lag er am Donnerstag nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei 146,4. Nahezu alle Landkreise und die Städte Cottbus, Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder) liegen an drei aufeinander folgenden Tagen über der Marke von 100. Dann gilt die sogenannte Notbremse. In Potsdam lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach 98,2 am Mittwoch bei 113,7 am Donnerstag. Im Kreis Dahme-Spreewald stieg die Inzidenz auf 105,4 nach 98,4 einen Tag zuvor.