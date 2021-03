Corona in Brandenburg Nachdenklich in die dritte Welle – wie der Landtag über schärfere Corona-Regeln diskutiert Potsdam Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in Brandenburg weiter deutlich an: Innerhalb eines Tages wurden von den Gesundheitsämtern 650 neue Fälle gemeldet, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Das waren knapp 450 mehr als am Vortag und 136 mehr als vor einer Woche. Nach dem Landkreis Elbe-Elster stieg auch im Landkreis Oberspreewald Lausitz die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche über den kritischen Wert von 200. Landesweit stieg diese Sieben-Tage-Inzidenz von 113,8 am Vortag auf 118,8.

87 Corona-Patienten liegen auf Intensivstationen

Inzwischen gelten in sechs Landkreisen und in der Stadt Cottbus schärfere Kontaktvorgaben: Nur noch ein Haushalt und eine weitere Person dürfen sich treffen. Geschäfte und Museen müssen schließen, aber Supermärkte, Apotheken, Drogerien und andere Läden des täglichen Bedarfs bleiben offen.

Dies Zahl der aktuell Erkrankten stieg um 200 auf 5208. 382 Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden, 87 von ihnen auf Intensivstationen.

Modellprojekt „Impfen in den Arztpraxen“

Seit Ende vergangenen Jahres erhielten in Brandenburg 243.989 Menschen eine Erst- und 88.753 eine Zweitimpfung. Insgesamt wurden nach Angaben des Impflogistik-Stabes (Stand: 23. März) 332.742 Impfungen verabreicht: plus 14.790 im Vergleich zum Vortag. Bislang erreichten nach den Angaben 436 350 Impfstoffdosen das Land, von denen 332.742 verabreicht wurden. Rund 76 Prozent aller bisher gelieferten Impfstoffdosen sind damit verwendet worden - bundesweit 73,1 Prozent. Rund 3100 Brandenburger wurden am Dienstag von Ärzten der 87 Praxen geimpft, die sich am Modellprojekt der Kassenärztlichen Vereinigung „Impfen in den Arztpraxen“ des Landes beteiligen.

