Die Gesundheitsämter meldeten für Brandenburg innerhalb eines Tages 42 neue Fälle, nach 20 Neuinfektionen am Dienstag, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. In Frankfurt (Oder) schnellte mit 13 neuen Fällen die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche auf 24,2. Damit ist die Stadt wieder die erste Region in Brandenburg mit einer Inzidenz über 20. Wenn dies fünf Tage lang anhält, gilt dort wieder eine Testpflicht etwa in der Innengastronomie oder bei touristischen Übernachtungen.