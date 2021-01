In den USA gebe es für „alternative Behandlungsmethoden“ mit Antikörpern bereits Notfallzulassungen, ein entsprechender Prozess bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA laufe aber noch nicht, berichtet Professor Jochen Werner, Chef der Essener Uniklinik, bei „19 – die DUB Chefvisite“. Mit einer Studie an 965 Personen wurde „nachgewiesen, dass das Risiko einer Covid-19-Erkrankung bei Pflegeheimbewohnern durch die Antikörpertherapie erheblich gesenkt werden konnte“, so der Mediziner. Antikörper „können in ausgewählten Fällen offensichtlich dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit eines schweren Krankheitsverlaufs zu senken“.

Der positive Trend beim Infektionsgeschehen in Deutschland „hält an“, zeigt sich der Klinikchef erfreut. Das RKI registriert bundesweit 17.862 Neuinfektionen binnen 24 Stunden – 4506 weniger als am Freitag der Vorwoche. Aber: „Die Anzahl der Verstorbenen ist leider noch deutlich zu hoch“, so Werner. Das RKI meldet 859 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus, insgesamt ist damit die Schwelle von 50.000 überschritten. Seit gestern sind im Essener Uniklinikum zwei weitere Covid-19-Patienten verstorben. Dort werden aktuell 113 mit dem Coronavirus Infizierte behandelt, 42 davon auf der Intensivstation.

„Die aktuellen Kontaktbeschränkungen sind eigentlich kein Problem für uns“: Der Chef des Bankhauses Hauck & Aufhäuser, Michael Bentlage, sagt in der Sendung, dass sein Unternehmen bereits zuvor viel auf Telefonberatung gesetzt habe. Das weiter ausgebaute digitale Angebot werde von den Kunden viel genutzt – „auch Ältere sind da inzwischen sehr versiert“, so Bentlage. Bei der Neukundengewinnung wird sich aus seiner Sicht allerdings ein hybrides Angebot mit persönlichem Erstkontakt und Videoberatung durchsetzen. Die älteste Privatbank Deutschlands gehört inzwischen zum Fosun-Konzern aus China – von seinen Kollegen dort hört Bentlage: „Die Restaurants sind voll, die Ferienanlagen auch.“ Die Chinesen seien technologisch weiter als Deutschland: „Künstliche Intelligenz hilft ihnen, die Krise besser zu bekämpfen“, so der Vorstandschef.

Videocast zur Corona-Krise