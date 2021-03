Die Corona-Lage östlich von Oder und Neiße wird immer dramatischer. Die Gesundheitsbehörden in Polen meldeten am Mittwoch 25.052 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden – so viele wie zuletzt Anfang November.

Noch schlimmer ist jedoch die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Coronavirus...