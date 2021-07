In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten COVID-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 32 erhöht. So sind insgesamt 109.157 laborbestätigte Corona-Fälle statistisch erfasst. Aktuell werden 15 Personen wegen einer COVID-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich sechs in intensivmedizinischer Behandlung, hiervon müssen vier beatmet werden. In Brandenburg sind ungefähr 105.100 Menschen von ihrer Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 300.

1,14 Millionen Menschen in Brandenburg mit vollständiger Impfung

Corona Zahlen Deutschland heute RKI-Inzidenz aktuell: Neuinfektionen und Fallzahlen am 29.07.2021 Ulm In Brandenburg haben seit Beginn der Impfkampagne 1.400.941 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.209.362 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 55,6 Prozent und 48,0 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden 2.536.761 Impfungen verabreicht. Das sind 14.759 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet.