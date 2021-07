Die Zahl der neuen Corona-Infektionen nimmt in Brandenburg wieder zu. Innerhalb eines Tages kamen 45 bestätigte neue Fälle hinzu, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Am Dienstag waren es 18 Neuinfektionen. Die Zahl der Corona-Ansteckungen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt landesweit bei 5,7 und damit etwas höher als am Dienstag (5,0). Vor einer Woche betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 5,9. Brandenburg liegt damit weiter unter dem bundesweiten Durchschnitt von 15,0.