Brandenburg soll nach dem Willen der Koalitionsfraktionen möglichst schnell eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Kinder und Jugendliche bekommen. Darauf haben sich SPD, CDU und Grüne in einem gemeinsamen Antrag geeinigt. „Kinder und Jugendliche brauchen eine starke Stimme, insbesondere bei der sie betreffenden Gesetzgebung im Land Brandenburg“, heißt es dort. Die genaue Aufgabenbeschreibung für diesen Posten soll „umgehend“ erarbeitet werden, damit die Expertin oder der Experte Anfang 2021 berufen werden kann.

Die Corona-Krise hat den Bedarf vor Augen geführt

„Gerade zur Zeit der Corona-Pandemie ist besonders deutlich geworden, dass Kinder und Jugendliche ein Sprachrohr in die Politik benötigen“, argumentieren die Koalitionsfraktionen in ihrem Antrag. Der Beauftragte möge „nah an der Lebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen sein“, ihre Belange vertreten und die Landesregierung beraten.

Angesiedelt im Bildungsministerium, Ansprechpartner für alle

Der hauptamtliche Beauftragte samt einer angeschlossenen Geschäftsstelle soll unabhängig tätig sein und beim Ministerium für Bildung, Jugend und Sport angesiedelt werden. Der Beauftragte werde dann Ansprechpartner für alle Ministerien sowie für die Kommunen und weitere Akteure aus dem Kinder- und Jugendbereich sein, heißt es in dem am Dienstag von den Regierungsfraktionen beschlossenen Antrag weiter.

Die Erwartungen sind hoch

Die Erwartungen an den Beauftragten seien hoch, sagte Kristy Augustin, CDU-Jugendexpertin und Vize-Chefin ihrer Fraktion. „Das müssen sie aber auch sein, wenn es darum geht den Kindern und Jugendlichen in Brandenburg eine starke Stimme zu geben.“ Seit Jahren habe sich ihre Fraktion für die Einsetzung eines solchen Beauftragten eingesetzt. „Ich bin sehr glücklich, dass wir das jetzt angehen“, sagte Kristy Augustin am Dienstag. SPD, CDU und Grüne würden damit ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einlösen.