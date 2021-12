Ab Montag werden am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus , dem größten Krankenhaus Brandenburgs, keine geplanten Operationen mehr durchgeführt. Darüber hat das Klinikum-Geschäftsführer Dr. Götz Brodermann am Freitag informiert. Das heißt: Alle nicht lebensnotwendigen OPs werden verschoben.