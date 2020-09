Brandenburg, Krausnick: Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD, l-r), Tropical Islands-Leiter Wouter Dekkers und Landrat Stefan Loge durchschneiden ein Band am Erlebnisbad "Tropical Islands". Obwohl es in dem Freizeitbad sehr früh die ersten Corona-Fälle gegeben hat, wurde in eine neue Außenanlage investiert mit 2500 Betten für 20 Millionen Euro. © Foto: Paul Zinken/dpa