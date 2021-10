In Polen steigt die Inzidenz allmählich. Besonders in Regionen mit einer niedrigen Impfquote steigen die Corona-Zahlen drastisch an

Aktuelle Fallzahlen 01.10.2021: Inzidenz, Neuinfektionen, Todesfälle

Die aktuellen Corona-Zahlen in Polen vom 01.10.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz : 15,8

: Neuinfektionen heute: 1235

Infektionen gesamt: 2.905.866

Neue Todesfälle: 22

Todesfälle gesamt: 75.623

Impfquote (Erst- und Zweitimpfung): 51 Prozent

Einreise nach Polen: Was gilt an der Grenze?

Die polnische Regierung hat zum 1. Oktober neue Bestimmungen für den Grenzverkehr herausgegeben. Was jetzt für die Einreise nach Polen gilt, lest ihr hier nach:

Corona in Polen: Infektionen in den Regionen

Wie auch in Deutschland ist die Lage in den Regionen, also den Woiwodschaften, unterschiedlich. Wo sind die Zahlen am höchsten und wo am niedrigsten? Die Zahl der Neuinfektionen am 01.10.2021:

241 – Lublin

206 – Masowien mit Warschau

97 – Kleinpolen mit Krakau

81 – Niederschlesien mit Breslau

81 – Karpatenvorland

74 – Podlachien

74 – Westpommern mit Stettin

56 – Łódz

55 – Schlesien

50 – Großpolen mit Posen

47 – Pommern mit Danzig

39 – Ermland-Masuren

38 – Kujawien-Pommern

22 – Opole

21 – Heiligkreuz

17 – Lebuser Land

Corona Tote und Infizierte weltweit: Zahlen der Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldete am Freitag (01.10.2021) weltweit mehr als 233 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 4,77 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen:

USA: 43.459.809 Infizierte und 697.842 Tote

Indien: 33.739.980 Infizierte und 448.062 Tote

Brasilien: 21.437.073 Infizierte und 596.749 Tote

Deutschland verzeichnet laut JHU aktuell 4.239.773 Infizierte und 93.715 Tote.

Aktuelle Corona-Beschränkungen in Polen: Wo müssen Masken getragen werden?

Da die aktuellen Zahlen noch niedrig sind, ist das öffentliche Leben in Polen nur leicht eingeschränkt. Die aktuell gültige Corona-Verordnung in Polen gilt bis zum 31. Oktober. Konkret bedeutet das:

Zu jeder Zeit ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten

von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten Es gilt eine Maskenpflicht in öffentlichen Räumen, also im öffentlichen Nahverkehr, beim Einkaufen, in Kinos und Theatern, in ärztlichen Einrichtungen, in Schulen, Kirchen und Regierungsgebäuden

in öffentlichen Räumen, also im öffentlichen Nahverkehr, beim Einkaufen, in Kinos und Theatern, in ärztlichen Einrichtungen, in Schulen, Kirchen und Regierungsgebäuden Die Maskenpflicht gilt nicht draußen

Von der Maskenpflicht befreit sind Menschen mit einem ärztlichen Attest

Tücher oder Visiere werden als Alternative zur Maske nicht akzeptiert

Aktuelle Corona-Beschränkungen in Polen: Was gilt beim Einkaufen und in der Freizeit?