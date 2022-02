Das Verwaltungsgericht Cottbus hat ein von der Versammlungsbehörde des Landes Brandenburg angeordnetes 14-tägiges präventives Verbot unangemeldeter Versammlungen für rechtswidrig erklärt. Das Gericht habe dies am Freitag, 4. Februar, in einem Eilverfahren entschieden. Das teilte das Gericht am Dienstag mit.