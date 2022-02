Eine Woche nach der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) zu Corona will Brandenburg die Corona-Regeln anpassen. Es sind wichtige Lockerungen geplant, für Ungeimpfte endet die lange Zeit des quasi-Lockdowns.

Welche Regeln gelten in Brandenburg ?

? Ab wann soll die neue Verordnung gültig sein?

gültig sein? Wird es einen „Freedom Day“ in Brandenburg geben?

Corona-Regeln in Brandenburg: Das wird geplant

Wie der Regierungssprecher in Potsdam, Florian Engels, gegenüber der MOZ mitteilt, soll das Kabinett am morgigen Dienstag, 22. Februar folgende Corona-Maßnahmen beschließen:

Private Zusammenkünfte mit Geimpften und Genesenen können wieder ohne Begrenzung stattfinden

mit Geimpften und Genesenen können wieder stattfinden Körpernahe Dienstleistungen (z. B. Friseur ): 3G-Regel wird wieder eingeführt

(z. B. ): 3G-Regel wird wieder eingeführt Gastronomie , Hotels , Bars: Ab 4. März gilt die 3G-Regel, bis 3. März gilt 2G (bisher: 2G-Plus).

, , Bars: Ab 4. März gilt die 3G-Regel, bis 3. März gilt 2G (bisher: 2G-Plus). Sport : ab 4. März 3G in Innenräumen (außen ohne 3G)

: ab 4. März 3G in Innenräumen (außen ohne 3G) Gedenkstätten, Tierparks, Museen: Es besteht lediglich FFP2-Maskenpflicht

Es besteht lediglich FFP2-Maskenpflicht Kino , Theater u.ä.: ab 4. März 3G auch in Innenräumen

, Theater u.ä.: ab 4. März 3G auch in Innenräumen Diskotheken und Clubs können ab 4. März unter 2G-Plus-Bedingungen wieder öffnen

und Clubs können ab 4. März unter 2G-Plus-Bedingungen wieder öffnen Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter: ab 4. März 3G auch in Innenräumen, draußen bereits ab 23.02. unter 3G

mit Unterhaltungscharakter: ab 4. März 3G auch in Innenräumen, draußen bereits ab 23.02. unter 3G Großveranstaltungen (z. B. Sport) sind bis einschließlich 3. März in Innenräumen auf 1.000 Personen zuzüglich höchstens 30 Prozent der darüberhinausgehenden Raumkapazität beschränkt; unter freiem Himmel gelten 50 Prozent (ab 4. März: zuzüglich 60 bzw. 75 Prozent)

(z. B. Sport) sind bis einschließlich 3. März in Innenräumen auf 1.000 Personen zuzüglich höchstens 30 Prozent der darüberhinausgehenden Raumkapazität beschränkt; unter freiem Himmel gelten 50 Prozent (ab 4. März: zuzüglich 60 bzw. 75 Prozent) Versammlungen : ohne Personenobergrenzen und ohne Masken , aber es gilt das Abstandsgebot

: ohne Personenobergrenzen und , aber es gilt das Abstandsgebot FFP2-Maskenpflicht bleibt weitgehend bestehen, so z. B. in geschlossenen Räumen wie Kino, im ÖPNV und beim Einkauf

Neue Corona-Verordnung in Brandenburg: Ab wann ist sie gültig?

Nach Angaben von Florian Engels soll die neue Verordnung teilweise schon ab dem 23. Februar 2022 - also ab diesem Mittwoch - gültig sein. Einige Teile der VO gelten erst am dem 4. März. Das war in der MPK in der vergangenen Woche so vereinbart worden.

„Freedom Day 2022“: Werden in Brandenburg im März alle Maßnahmen aufgehoben?